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Политика

Выгоду России от дизельной сделки оценили в духе древнеримской стратегии

Алексей Самохин
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Разногласия между Вашингтоном и европейскими столицами по вопросу сотрудничества с Россией могут сыграть на руку Москве. Такое мнение в комментарии «Ленте.ру» высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

По словам эксперта, ситуация напоминает древнеримский принцип «разделяй и властвуй». Он допустил, что причиной разногласий между США и Европой может быть не только стремление Вашингтона действовать в собственных интересах, но и возвращение более рационального подхода к внешней политике.

«Такой раскол в духе древнеримской стратегии «разделяй и властвуй» выгоден России. Есть также надежда, что глубинной причиной нынешнего раскола является не прагматичный эгоизм Вашингтона (…), а возвращение здравого смысла во внешнюю политику», отметил Ткаченко.

Россия и США договорились о поставках дизельного топлива

9 октября президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп достигли соглашения о поставках российского дизельного топлива на рынки США и других стран. По оценке Путина, договоренности положительно скажутся на мировой экономике.

Ткаченко считает, что Москва в перспективе могла бы заключить аналогичные соглашения и с европейскими государствами. Для этого их правительствам пришлось бы пересмотреть санкционную политику и перейти к более прагматичному сотрудничеству с Россией.

«Усталость от украинского конфликта и непомерная ноша для европейских государственных финансов постепенно толкают к более прагматичным отношениям с Россией», подчеркнул эксперт.

По мнению Ткаченко, европейские страны сталкиваются с растущими финансовыми издержками из-за украинского конфликта. На этом фоне часть государств может проявить интерес к восстановлению экономических связей с Россией, в том числе в энергетической сфере.

Эксперт обратил внимание на Сербию, Турцию и Словакию, которые сохранили контакты с Москвой. По его оценке, опыт этих стран может подтолкнуть другие европейские правительства к пересмотру своего подхода к сотрудничеству с Россией.

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