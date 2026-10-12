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Медицина

В Рязанском перинатальном центре сохранили матку пациентке с врастанием плаценты

Анастасия Мериакри
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Специалисты Рязанского перинатального центра успешно провели роды у пациентки с осложнением беременности. Благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады и применению современных технологий женщине не только сохранили репродуктивное здоровье, но и подарили радость материнства в третий раз.

Пациентка Юлия, воспитывающая вместе с мужем Владимиром 12-летнего сына Павла и трехлетнюю дочь Дашу, на этот раз столкнулась с серьезным испытанием. Во время вынашивания третьего малыша у нее было диагностировано врастание плаценты. При этой патологии детское место прорастает слишком глубоко в стенку матки, что делает его самостоятельное отделение невозможным и создает колоссальный риск массивной кровопотери во время родов.

Еще недавно в подобных клинических случаях для спасения жизни женщины врачи были вынуждены прибегать к удалению матки. Однако благодаря усиленному совместному мониторингу специалистов перинатального центра и федерального центра г. Москвы, беременность удалось безопасно доносить до доношенного срока.

Для минимизации рисков во время родоразрешения была сформирована уникальная мультидисциплинарная бригада. Особую роль сыграла работа анестезиологов, которые использовали технологию интраоперационной реинфузии. Эта методика позволяет собирать и возвращать пациентке ее собственные эритроциты с помощью специальной аппаратуры. Учитывая высокую вероятность кровопотери при кесаревом сечении с врастанием плаценты, такой подход позволил избежать использования донорской крови и снизить риски осложнений.

В ходе хирургической работы врачи не только успешно извлекли ребенка, но и провели иссечение пораженного участка стенки матки. Эта важная деталь оставляет маме возможность планировать будущие беременности.

На свет появилась здоровая девочка весом 2590 граммов и ростом 48 сантиметров, с отличными оценками по шкале Апгар (8/9 баллов). В настоящее время мама и новорожденная находятся под пристальным наблюдением акушеров-гинекологов и неонатологов, чувствуют себя хорошо и в ближайшее время планируются к выписке домой.

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