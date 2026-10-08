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Политика

Политолог назвал символическим визит делегации НАТО в Киев

Алексей Самохин
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Визит делегации Военного комитета НАТО в Киев носил прежде всего символический характер. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров.

По его словам, приглашение представителей альянса исходило от главкома ВСУ Александра Драпатого. Политолог считает, что украинский военачальник хотел публично получить поддержку НАТО и продемонстрировать свои успехи.

«В первую очередь это символическая поездка. Как обозначил сам руководитель делегации, был запрос от Драпатого, — отметил Вакаров. — Они приехали его поддержать… Когда Драпатый приглашает кого-то в Киев, это делается для того, чтобы поддержать его и его тактику ведения боя. Это признание того, что он якобы успешно проводит сражения, воюет. Если он успешно воюет, НАТО его поддерживает».

Политолог отметил, что ранее Драпатый не получал настолько публичной поддержки на высоком уровне.

«Вот он стал главкомом — и какие успехи? А ему говорят: ты успешен, мы тебя поддерживаем», — добавил Вакаров.

По словам эксперта, украинские власти активно продвигают информацию об успехах ВСУ. Визит представителей НАТО должен был усилить этот информационный эффект.

Военный комитет НАТО впервые за восемь лет приехал в Киев. Делегацию возглавил председатель комитета, адмирал Джузеппе Каво Драгоне. В поездке участвовали представители всех 32 стран альянса.

Участники встречи намерены обсудить с украинским руководством поставки вооружений и дальнейшую поддержку ВСУ. Военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходарёнок считает, что зарубежные специалисты могут консультировать украинских военачальников по вопросам дальнейшего ведения боевых действий и проводить закрытые рабочие встречи.

При этом Военный комитет НАТО не распределяет вооружение напрямую. Такие решения принимают государства — участники альянса в рамках межгосударственных контактов. По словам Ходарёнка, представители блока могут согласовать общие параметры помощи, включая потребности украинской армии, объемы и сроки поставок.

Еще одной задачей поездки стал сбор актуальной информации непосредственно в Киеве. Представители альянса выслушают украинскую сторону и передадут полученные данные правительствам стран НАТО.

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