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Происшествия

В Скопине водителя осудили за смертельное ДТП на машине без тормозов

Алексей Самохин
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Скопинский районный суд вынес приговор 21-летнему мужчине, который стал виновником смертельного ДТП на трассе М-4. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

Авария произошла в июле 2025 года. Молодой человек управлял автомобилем Geely Coolray с неисправностями тормозной системы и рулевого управления, но не прекратил движение. В результате машина выехала на встречную полосу и столкнулась с Hyundai Elantra. Водитель встречного автомобиля получил смертельные травмы и скончался на месте.

Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ему назначили 1 год 6 месяцев принудительных работ. Кроме того, суд на тот же срок запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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