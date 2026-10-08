В Рязани суд взыскал с подрядчика 36 млн рублей за незаконное использование бюджетных средств

Суд удовлетворил иск прокуратуры Рязанской области к коммерческой организации и взыскал с нее более 36 млн рублей процентов за незаконное использование бюджетных средств. Деньги подрядчик получил в качестве аванса по контракту на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Рязани.

Проверку провела прокуратура Рязанской области. Как выяснилось, ГКУ «Управление капитального строительства Рязанской области» заключило с коммерческой организацией дополнительное соглашение к государственному контракту без законных оснований. Документ предусматривал выплату подрядчику аванса на сумму более 129 млн рублей. Прокуратура установила нарушения законодательства о контрактной системе.

Ведомство обратилось в суд. Прокурор потребовал признать дополнительное соглашение недействительным и взыскать с подрядчика проценты за пользование незаконно полученными бюджетными средствами.

Суд удовлетворил требования прокуратуры. После вступления решения в законную силу ведомство проконтролирует его исполнение.