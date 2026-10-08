Культура и события

Рязанский губернаторский симфонический оркестр пригласил на концерт «От света к тени»

Алексей Самохин
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Филармония пригласила жителей Рязани на концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра под руководством Сергея Оселкова «От света к тени» (6+). 

В программе:

1-е отделение: Ж. Ибер – Концерт для флейты с оркестром ля мажор

2-е отделение: Д. Шостакович – Симфония №14, соч. 135

Концерт для флейты Жака Ибера создан в 1932-1933 годах для легендарного французского флейтиста Марселя Моиза. В 1934 году состоялась премьера концерта в Большом зале Парижской консерватории. С тех пор это сочинение заняло прочное место в репертуаре флейтистов и стало одним из наиболее популярных сочинений для флейты с оркестром.

В концерте сочетаются классическая ясность формы, безграничная мелодическая свобода и истинно французская красочность инструментовки. 

Соло на флейте исполнит солистка Рязанского губернаторского симфонического оркестра Елизавета Оболонская (флейта).

Во втором отделении прозвучит Симфония №14 Д. Шостаковича. Эта музыка стала символом протеста против всего, что ломает человеческие судьбы и души. 

Симфония написана для сопрано, баса и камерного оркестра на стихи четырёх поэтов (Ф. Гарсиа Лорки, Г. Аполлинера, Р.М. Рильке, В. Кюхельбекера), все они связаны с темой несправедливой и трагической смерти. 

Композитор написал эту музыку в 1969 году. Дмитрий Дмитриевич так говорил о своём сочинении: «Я написал это сочинение для людей молодых, у которых жизнь еще впереди. Очень вероятно, что многих ожидают страдания и мучения. Осознав это, необходимо задуматься и постараться прожить свою жизнь честно, благородно и в добре…».

В качестве солистов к исполнению приглашены яркие молодые звёзды вокального искусства: солистка филиала Мариинского театра в РСО-Алания Диана Амбарцумян (сопрано) и солист музыкального театра «Геликон-Опера», заслуженный артист Республики Башкортостан Елисей Лаптев (бас). 

15 октября. 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

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