В Рязанской области обновили базу вакансий в АПК 

В Рязанской области обновили базу вакансий в агропромышленном комплексе. Сейчас в ней размещено около 900 свободных рабочих мест.

Данные в базе обновляют ежеквартально. Соискатели могут узнать требования к кандидатам, размер зарплаты и условия работы. В описаниях вакансий есть сведения о наличии жилья, детских садов и школ, а также о газификации населенных пунктов и других условиях.

Почти 400 предложений предусматривают готовые варианты предоставления жилья.

Предприятия АПК в муниципальных округах региона ищут инженеров, ветеринаров, зоотехников, агрономов и др. Работодателям нужны механизаторы, животноводы, операторы машинного доения и водители.

Работу в сфере сельского хозяйства Рязанской области в 2026 году предлагают в среднем более чем за 80 тысяч рублей в месяц.

Обновление базы проходит в рамках федерального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».