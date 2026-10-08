Участник «Битвы экстрасенсов» предположил, кому мог передать дар Кашпировский

Психотерапевт Анатолий Кашпировский мог передать свой дар предвидения бывшему лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому. Такое предположение в беседе с корреспондентом «Абзаца» высказал участник программы «Битва экстрасенсов» Никита Турчин.

«Одна из моих теорий – когда Кашпировский был членом партии ЛДПР, он очень много общался с Владимиром Жириновским. И так удивительно, что после смерти Жириновского мы видим огромное количество предсказаний, которые сбываются. Может быть, Кашпировский передал ему свой дар», — сказал Турчин.

Экстрасенс приехал на церемонию прощания с Кашпировским, которая проходит сегодня на Троекуровском кладбище в Москве. С собой он принес букет гвоздик.