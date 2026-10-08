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Новости России

IT-аналитик Кусков: Происшествие в дата-центре Яндекса в Сасове затронуло миллионы пользователей

Алексей Самохин
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Утром 8 октября в дата-центре «Яндекса» в Сасове произошёл пожар. После пожара компания полностью остановила работу объекта, а пользователи столкнулись с перебоями в работе ряда сервисов.

По данным пресс-службы «Яндекса», ночью на территории дата-центра произошел пожар. Пострадавших нет. 

«Действительно, наши размещаемые там ресурсы на сегодняшнее утро не работают», — заявил «Ридусу» гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

По словам Кускова, проблемы возникли не только у Telecom Daily. Несколько сотен компаний размещали в дата-центре свои серверы или программное обеспечение.

«Количество компаний, размещавших там сервера или программное обеспечение, составляет несколько сотен. А людей, которые не могут ознакомиться с информацией на этих ресурсах, миллионы», — уточнил эксперт.

В то же время глава аналитического центра в сфере кибербезопасности Zecurion Владимир Ульянов отметил, что из-за распределенного характера вычислений в системах «Яндекса» доля пользователей, которых затронул инцидент, может оказаться небольшой по сравнению с общей аудиторией компании.

Отметим, что «7 инфо» в Рязани также испытывает проблемы с работой почты на Яндексе, но в целом сервис доступен. 

Ранее губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что сегодня над регионом было уничтожено два беспилотника ВСУ. После падения обломков начался пожар на крыше промышленного предприятия

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