Жителя Коми осудили после проведения редчайшей запаховой экспертизы шнура-удавки, который мог быть орудием убийства, пишет «База».

В январе 2000 года на обочине в поселке Озерный нашли тело местного жителя. На его шее был тот самый шнур. Также мужчине нанесли колото-резаные раны. Вскоре был задержан его приятель. По одной из версий, знакомые поругались, затем жертву вывезли в лес, где и произошло убийство. Однако расследование зашло в тупик.

Спустя 24 года в дело вступили эксперты ЭКЦ УМВД по Новгородской области. Они изучили ключевую улику — шнур-удавку.

«Его проверили методом одорологии: собак-детекторов натаскали на запах, и животные среагировали на запаховые следы (приятеля убитого. — Прим. Ред.)», — говорится в публикации.

В итоге фигуранта дела приговорили к десяти годам строгого режима. Сам осужденный не признал вину.

Его защита считает экспертизу некорректной. Она указала на нарушение условий хранения удавки — ее не поместили в стерильный пакет, могли трогать руками, а сам запах, вероятно, мог измениться.

Кроме того, две судебно-медицинские экспертизы установили разное время смерти мужчины. Адвокат требует независимого исследования.