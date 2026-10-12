Политолог объяснил, почему смена Зеленского не выгодна России

При Владимире Зеленском ситуация на Украине продолжит ухудшаться, а возможная смена президента не принесет России никаких преимуществ. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал политолог Дмитрий Солонников.

По его оценке, Москве выгоднее наблюдать за дальнейшим ослаблением украинской власти на фоне коррупционных скандалов и внутренних конфликтов. При этом появление нового главы государства не гарантирует изменения курса Киева.

Солонников допустил, что среди потенциальных претендентов на президентский пост могут оказаться бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, нынешний главком ВСУ Михаил Драпатый и другие представители украинского руководства. Политолог не исключил и возвращения в большую политику Юлии Тимошенко.

По мнению эксперта, любой из возможных преемников Зеленского может занять еще более жесткую позицию в отношении России.

Солонников напомнил, что в России положительно воспринимали избрание Зеленского в 2019 году, рассчитывая на возможность договориться с Киевом. Однако, как считает политолог, последующие события не оправдали этих ожиданий.

Эксперт полагает, что будущие кандидаты будут строить предвыборные кампании на обещаниях добиться победы над Россией и добиться ее капитуляции при поддержке западных стран. По его мнению, подобные заявления отражают настроения, на которые будут ориентироваться претенденты на президентский пост.

Поэтому, считает Солонников, смена руководства Украины сама по себе не приведет к улучшению отношений с Москвой. Новый президент может оказаться настроен против России еще решительнее, чем действующий глава государства.

Олейник спрогнозировал бунт на Украине зимой

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник, в свою очередь, предположил, что предстоящей зимой на Украине может начаться бунт против действующей власти. По его прогнозу, страна рискует погрузиться в хаос.

Олейник считает, что Россия должна воспользоваться возможным внутренним кризисом на Украине.

Политик не исключил и участия США в развитии ситуации, ведь американский президент Дональд Трамп устал от разногласий с Зеленским, который не соглашается завершить конфликт с Россией. Олейник полагает, что ради сохранения авторитета Соединенных Штатов Трамп может прибегнуть к жестким мерам в отношении украинского руководства.