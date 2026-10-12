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Новости России

Продюсер назвал возможную причину расставания Стаса Михайлова с женой

Алексей Самохин
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Продюсер Сергей Дворцов утверждает, что Стас Михайлов и его супруга Инна действительно расстались. По его словам, слухи о разладе в семье ходят давно, а одной из возможных причин конфликта могла стать ревность.

В беседе с «Газетой.Ru» Дворцов опроверг сообщения о примирении супругов. Он заявил, что их отношения, продолжавшиеся более 20 лет, могли исчерпать себя. При этом продюсер подчеркнул, что не считает разговоры о разводе рекламным ходом перед концертным туром певца.

Дворцов предположил, что семейные проблемы могли повлиять и на интерес публики к выступлениям артиста. Он связал полупустые залы с возможными переменами в личной жизни Михайлова. В то же время, по мнению продюсера, сложившаяся ситуация может подтолкнуть певца к новому этапу музыкальной карьеры.

Точную причину разрыва Дворцов назвать не смог. Среди возможных факторов он упомянул ревность Инны Михайловой, допустив, что повышенное внимание поклонниц к артисту могло стать источником напряжения в семье.

Продюсер назвал супругов одной из самых ярких и востребованных пар российского шоу-бизнеса. Теперь, по его мнению, их союз распался окончательно.

Что известно о конфликте супругов

В конце сентября Инна Михайлова сама сообщила о расставании с певцом, назвав его фальшивым человеком. Стас Михайлов, в свою очередь, опроверг слухи о разводе и призвал журналистов не верить фейкам.

Позже Инна оставила комментарий в виде сердечка под публикацией мужа в социальных сетях. Этот жест можно было принять за знак примирения. Однако затем женщина вновь раскритиковала супруга, обратив внимание на полупустые концертные залы.

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