Фото: max.ru/avtrusovaofficial
Спорт

Александра Трусова официально возглавила список запасных Гран-при ISU

Анастасия Мериакри
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Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова официально заняла первое место в резервном списке на этапы Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Рейтинг фигуристов опубликован на сайте Международного союза конькобежцев

10 октября Трусова победила на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена», который прошел в Алма-Ате. По сумме двух программ Трусова набрала 226,01 балла. Этот высокий результат позволил ей возглавить лист ожидания: теперь в случае снятия одной из заявленных участниц этапов Гран-при, приглашение на турнир получит именно российская фигуристка.

Александра Трусова вышла на лед с невероятной уверенностью. Произвольную программу она открыла сложнейшим четверным лутцем. Несмотря на незначительный недочет при выезде, все остальные элементы были исполнены на максимальные уровни с отличными надбавками за качество (GOE).

Эксперты отмечают, что Александра продемонстрировала зрелое и осознанное катание, гармонично сочетая свою физическую мощь с новым спокойствием и хладнокровием, что и сделало ее прокат по-настоящему чемпионским. Этот успех стал ярким доказательством того, что возвращение в большой спорт спустя год после рождения ребенка не является препятствием для достижения великих целей.

Второе место заняла представительница Южной Кореи Ким Юджэ, набравшая 209,20 балла. Третьей стала выступающая за Казахстан Софья Самоделкина с результатом 204,36 балла.

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