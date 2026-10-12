В Рязани после избиения умер 35-летний мужчина. Очевидцев просят откликнуться

В Рязани разыскивают очевидцев избиения 35-летнего мужчины, который скончался 9 октября от полученных травм. По предварительной информации, нападение произошло 1 октября в Приокском.

Как сообщается в группе «Новости Рязани ВКонтакте», в тот день между 15:00 и 18:00 к мужчине подошли двое незнакомцев и попросили сигарету. Он ответил, что сигарет у него нет, и закурил последнюю. После этого на него напали.

По словам автора публикации, мужчину избивали ногами. В момент происшествия на нем были черная куртка, серая футболка, черные спортивные штаны Adidas и кепка.

Точное место нападения пока неизвестно. Родственники и близкие погибшего просят откликнуться всех, кто мог видеть произошедшее или располагает какой-либо информацией.

У погибшего остался несовершеннолетний ребенок.