В кафе Рязани у пары украли 175 тысяч рублей, взятых в долг

Сотрудники отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани раскрыли кражу крупной суммы денег, совершенную в одном из местных кафе. Полицейские не только задержали подозреваемую, но и полностью вернули похищенные средства владелице.

В правоохранительные органы обратилась 31-летняя жительница Рязани, которая сообщила о пропаже 175 тысяч рублей. Женщина рассказала, что накануне вечером взяла эту сумму в долг у своей приятельницы, планируя потратить средства на приобретение бытовой техники и одежды. Под влиянием хорошего настроения рязанка вместе с мужем решила отметить это событие в кафе.

Супруги весело провели время за танцами и беседами, задержавшись в заведении до полуночи. Одолженные деньги находились в сумке мужа, которая в какой-то момент осталась без присмотра на стуле, пока пара наслаждалась отдыхом. Сами супруги средства не тратили, однако утром с ужасом обнаружили, что купюр в сумке больше нет.

Оперативники уголовного розыска опросили работников кафе, установили круг недавних посетителей и разыскали их для беседы. В ходе работы полицейские выяснили, что одна из завсегдатаек заведения некоторое время находилась у столика 31-летней рязанки в тот момент, когда за ним никого не было, а сумка ее мужа лежала на стуле.

Полицейские установили личность подозреваемой — ею оказалась 36-летняя рязанка. Оперативники разыскали и задержали злоумышленницу, а при проверке у нее были изъяты похищенные денежные средства в полном объеме.

Как выяснилось в ходе допроса, женщина отдыхала в кафе и случайно услышала разговор пары за соседним столиком. Супруги обсуждали планы по покупкам на только что полученные в долг деньги. Злоумышленница решила воспользоваться подвернувшимся шансом: дождавшись момента, когда столик остался без присмотра, она нашла сумку и забрала купюры, после чего покинула заведение. Утром задержанная уже начала составлять план трат на чужие деньги, но реализовать его не успела — ее задержали полицейские.

Следователь полиции возбудил в отношении задержанной уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.