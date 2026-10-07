Изображение от fanjianhua на Freepik
Происшествия

В кафе Рязани у пары украли 175 тысяч рублей, взятых в долг

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Сотрудники отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани раскрыли кражу крупной суммы денег, совершенную в одном из местных кафе. Полицейские не только задержали подозреваемую, но и полностью вернули похищенные средства владелице.

В правоохранительные органы обратилась 31-летняя жительница Рязани, которая сообщила о пропаже 175 тысяч рублей. Женщина рассказала, что накануне вечером взяла эту сумму в долг у своей приятельницы, планируя потратить средства на приобретение бытовой техники и одежды. Под влиянием хорошего настроения рязанка вместе с мужем решила отметить это событие в кафе.

Супруги весело провели время за танцами и беседами, задержавшись в заведении до полуночи. Одолженные деньги находились в сумке мужа, которая в какой-то момент осталась без присмотра на стуле, пока пара наслаждалась отдыхом. Сами супруги средства не тратили, однако утром с ужасом обнаружили, что купюр в сумке больше нет.

Оперативники уголовного розыска опросили работников кафе, установили круг недавних посетителей и разыскали их для беседы. В ходе работы полицейские выяснили, что одна из завсегдатаек заведения некоторое время находилась у столика 31-летней рязанки в тот момент, когда за ним никого не было, а сумка ее мужа лежала на стуле.

Полицейские установили личность подозреваемой — ею оказалась 36-летняя рязанка. Оперативники разыскали и задержали злоумышленницу, а при проверке у нее были изъяты похищенные денежные средства в полном объеме.

Как выяснилось в ходе допроса, женщина отдыхала в кафе и случайно услышала разговор пары за соседним столиком. Супруги обсуждали планы по покупкам на только что полученные в долг деньги. Злоумышленница решила воспользоваться подвернувшимся шансом: дождавшись момента, когда столик остался без присмотра, она нашла сумку и забрала купюры, после чего покинула заведение. Утром задержанная уже начала составлять план трат на чужие деньги, но реализовать его не успела — ее задержали полицейские.

Следователь полиции возбудил в отношении задержанной уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани строят передовую школу для одаренных детей
Следующая статья
Новый подрядчик завершил кровельные работы в доме культуры в Рязанской области
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Новости кино и ТВ

Виктор Дробыш высказался о новой примадонне российской эстрады

По словам продюсера, он не понимает, зачем кого-либо из российских певиц возводить на пьедестал. Дробыш сравнил подобный выбор с назначением директора несуществующего «подземного мармеладного завода».
Новости Касимова

Два человека погибли во время пожара в Касимове

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме поступило 5 октября в 00:03. В тушении участвовали 7 человек, 2 единицы техники.
Темы
Интересное

Пастор предсказал конец света на октябрь 2026 года

По словам проповедника, Бог лично сообщил ему дату, когда произойдет встреча со Спасителем лицом к лицу.
Новости России

Отец 13 детей и его дочь погибли в Херсонской области при атаке ВСУ

Погибший был отцом большого семейства — вместе с супругой Татьяной они воспитывали 13 детей. В настоящее время Татьяна ожидает четырнадцатого ребенка.
Общество

Власти Рязани назвали срок завершения благоустройства парка Героев-чернобыльцев

Пользователи соцсетей поинтересовались, когда зона отдыха будет окончательно приведена в порядок.
Новости России

Российский турист разбился во время полета на параплане в Турции

37-летний российский турист Александр совершал соло-полет на параплане, стартовав с высоты 1900 метров с горы Бабадаг, расположенной в провинции Мугла.
Общество

Ряд пенсионеров могут получить выплату до 440 тысяч рублей

Парламентарий подчеркнул, что обратиться за выплатой можно при достижении «старого» пенсионного возраста: с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.
Новости России

Концерт Niletto в Брянске отменен из-за массового возврата билетов после скандала с Джиганом

После резонансных публичных заявлений артиста интерес аудитории резко угас. Потеря 90 процентов зрителей сделала проведение выступления экономически нецелесообразным.
Общество

Около 700 жителей Рязанской области отправятся на срочную службу

По планам Министерства обороны, в период с октября по декабрь текущего года в ряды Вооруженных сил России планируется направить 120 тысяч новобранцев по всей стране.
Экономика и бизнес

Рязанские производители расширяют экспортное сотрудничество с Нигерией

Для иностранных партнеров была разработана насыщенная программа ознакомительных экскурсий. Гости посетили ключевые предприятия области.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье