В Рязани задержали мужчину, укравшего 30 тысяч рублей на крупном предприятии

Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани успешно раскрыли хищение крупной суммы денег, совершенное прямо на рабочем месте. Злоумышленником оказался коллега потерпевшего.

В полицию обратился 62-летний житель Рязани, работающий на одном из крупных предприятий на окраине города. Мужчина рассказал, что в разгар рабочего дня, проходя по коридору, обнаружил пропажу паспорта, который по неосторожности носил в заднем кармане брюк. Вернувшись тем же маршрутом, заявитель нашел документ лежащим на полу, однако 30 тысяч рублей, которые хранились в его обложке, бесследно исчезли.

Для поиска подозреваемых оперативники провели масштабную работу: они опросили сотрудников, находившихся в ту смену на предприятии, и вычислили круг лиц, проходивших по коридору в предполагаемый промежуток времени.

В ходе проверки выяснилось, что за потерпевшим с разницей в несколько шагов шел 46-летний работник этого же предприятия. Злоумышленник заметил, как из заднего кармана коллеги выпал документ в обложке, а сам владелец этого не увидел. Подняв находку, мужчина забрал купюры себе, после чего положил пустой паспорт обратно на пол и спокойно удалился.

Однако долго наслаждаться чужими деньгами ему не пришлось. Сделав на украденные средства дорогостоящую покупку, подозреваемый привлек к себе внимание оперативников, что и стало ключевой нитью для его быстрого задержания.

В отношении 46-летнего мужчины следователь полиции возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.