Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Рязани задержали мужчину, укравшего 30 тысяч рублей на крупном предприятии

Анастасия Мериакри
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Оперативники уголовного розыска отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани успешно раскрыли хищение крупной суммы денег, совершенное прямо на рабочем месте. Злоумышленником оказался коллега потерпевшего.

В полицию обратился 62-летний житель Рязани, работающий на одном из крупных предприятий на окраине города. Мужчина рассказал, что в разгар рабочего дня, проходя по коридору, обнаружил пропажу паспорта, который по неосторожности носил в заднем кармане брюк. Вернувшись тем же маршрутом, заявитель нашел документ лежащим на полу, однако 30 тысяч рублей, которые хранились в его обложке, бесследно исчезли.

Для поиска подозреваемых оперативники провели масштабную работу: они опросили сотрудников, находившихся в ту смену на предприятии, и вычислили круг лиц, проходивших по коридору в предполагаемый промежуток времени.

В ходе проверки выяснилось, что за потерпевшим с разницей в несколько шагов шел 46-летний работник этого же предприятия. Злоумышленник заметил, как из заднего кармана коллеги выпал документ в обложке, а сам владелец этого не увидел. Подняв находку, мужчина забрал купюры себе, после чего положил пустой паспорт обратно на пол и спокойно удалился.

Однако долго наслаждаться чужими деньгами ему не пришлось. Сделав на украденные средства дорогостоящую покупку, подозреваемый привлек к себе внимание оперативников, что и стало ключевой нитью для его быстрого задержания.

В отношении 46-летнего мужчины следователь полиции возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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