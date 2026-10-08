Водитель Kia Rio сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Рязани

В среду, 7 октября, на одной из улиц Рязани произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. В результате аварии пострадавшая была госпитализирована.

Инцидент произошел в 10:55 около дома № 19/9 по улице Советской Армии. По предварительным данным Госавтоинспекции, 35-летний местный житель, управляя автомобилем Kia Rio, совершил наезд на 68-летнюю рязанку. Женщина переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате столкновения пешеход получила травмы различной степени тяжести и была оперативно доставлена в медицинское учреждение для оказания помощи.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего, устанавливаются все детали и причины ДТП.

Госавтоинспекция также обнародовала сводку аварийности за последние 24 часа. На дорогах Рязанской области зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими, в которых травмы получили два человека. Кроме того, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 36 аварий, в которых автовладельцам был причинен только материальный ущерб.