В Рязани пьяный водитель пытался откупиться от инспектора ГАИ

В поселке Ворошиловка под Рязанью пьяный водитель попытался уладить проблему с инспектором ДПС с помощью взятки, но получил уголовное дело.

Инцидент произошел вечером 10 октября на улице 1-ая Красная. Сотрудники ГАИ остановили автомобиль Volvo под управлением 41-летнего мужчины. При общении инспекторы заметили признаки опьянения, однако проходить медицинское освидетельствование водитель отказался.

В отношении нарушителя был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. Мужчине грозил штраф в 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Желая избежать наказания, рязанец предложил инспектору ДПС 30 тысяч рублей. Сотрудник полиции от взятки отказался и доложил о произошедшем в отдел полиции. Теперь в отношении водителя возбуждено уголовное дело.