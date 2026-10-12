Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

В США назвали четырех кандидатов на смену Зеленскому

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Американский журнал Newsweek опубликовал имена возможных преемников Владимира Зеленского на посту президента Украины. Публикация появилась после призывов президента США Дональда Трампа к смене руководства в Киеве для достижения мирного урегулирования, сообщает ТАСС.

Издание представило данные социологических опросов о потенциальных кандидатах. Главный соперник действующего президента — бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Согласно опросу Rating Group, уровень доверия к нему достигает 64%, тогда как Зеленскому доверяют 53% респондентов.

В гипотетическом первом туре выборов почти 23% опрошенных проголосовали бы за Зеленского, более пятой части — за Залужного. Третье место по доверию занимает экс-глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* с показателем 53%, но голосовать за него готовы лишь 6,7% респондентов. Михаил Федоров имеет уровень доверия 38% при электоральной поддержке 7,6%.

Экс-президент Украины Петр Порошенко**, занимавший пост в 2014–2019 годах, по версии журнала, остается действующим оппозиционным депутатом. В 2025 году Зеленский ввел против него санкции, включая заморозку активов, по основаниям, связанным с национальной безопасностью, что существенно ограничивает его политические перспективы.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Как отмечает газета The Wall Street Journal, высказывания американского лидера указывают на деградацию отношений с Зеленским до низшей точки с зимы 2025 года.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рязань победила во всероссийском конкурсе «Города встречают-2026»
Следующая статья
Экономист рассказал, сколько денег уйдет на подарки близким к Новому году
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки в боевых действиях

Российская сторона, по его словам, не собирается в очередной раз верить обещаниям и заверениям.
Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Погода

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря уровня G3

По прогнозу ученых, геомагнитные возмущения могут сохраняться еще около суток.
Экология, природа, животные

В Рязанской области нашли «редкий двухэтажный» белый гриб

На этом сюрпризы прогулки не закончились. Чуть позже грибники собрали на соседнем поле букет колокольчиков и ромашек — цветов, которые обычно ассоциируются с июнем и июлем, а не с серединой осени.
Политика

Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку по Украине

Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы и заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией.
Темы
Общество

Экономист рассказал, сколько денег уйдет на подарки близким к Новому году

В свой примерный список получатель подарков экономист включил трех коллег, супруга или супругу, родителей, пятерых друзей, брата или сестру, а также бабушку и дедушку.
Общество

Рязань победила во всероссийском конкурсе «Города встречают-2026»

Высокую оценку жюри получил уникальный проект «Дизайн-код.Рязань», который за последние годы стал настоящей визитной карточкой областного центра.
Происшествия

В Рязанской области изъяли 36 литров нелегального алкоголя

В ходе проверок стражи порядка выявили и пресекли 120 фактов нарушения миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. Кроме того, полицейские привлекли к ответственности 37 российских работодателей.
Общество

Малков поручил проверить итоги концессии котельной в Старожиловском районе

Котельная, обеспечивающая теплом 11 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, перешла под управление муниципалитета, а губернатор Павел Малков инициировал проверку обстоятельств предыдущей концессии.
Экономика и бизнес

Инвестиционные уполномоченные Рязанской области прошли обучение в Корпорации развития

В первый день успешным опытом по привлечению в регион инвестиций, запуску крупных инвестпроектов и созданию СЭЗ и технопарков поделился генеральный директор Корпорации развития и поддержки Тульской области Сергей Кирюхин.
Происшествия

Суд отправил в колонию мужчину за уклонение от административного надзора в Рязанкой области

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина, в отношении которого ранее был установлен административный надзор с возложением ряда ограничений, нарушил предписания закона.
Погода

Погода в Рязанской области перестроится на «сентябрьский лад» после 14 октября

Середина октября в Рязанской области порадует жителей аномальным для этого времени теплом. После кратковременного похолодания в среду регион вернется к «сентябрьскому ладу».
Интересное

Десятилетний прорыв: Володина назвала 4 знака зодиака, которые войдут в уникальную эру перемен

Астролог Василиса Володина предрекла ряду знаков зодиака наступление уникального периода трансформации, старт которому будет дан уже в 2027 году.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье