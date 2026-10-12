В США назвали четырех кандидатов на смену Зеленскому

Американский журнал Newsweek опубликовал имена возможных преемников Владимира Зеленского на посту президента Украины. Публикация появилась после призывов президента США Дональда Трампа к смене руководства в Киеве для достижения мирного урегулирования, сообщает ТАСС.

Издание представило данные социологических опросов о потенциальных кандидатах. Главный соперник действующего президента — бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Согласно опросу Rating Group, уровень доверия к нему достигает 64%, тогда как Зеленскому доверяют 53% респондентов.

В гипотетическом первом туре выборов почти 23% опрошенных проголосовали бы за Зеленского, более пятой части — за Залужного. Третье место по доверию занимает экс-глава Главного управления разведки Кирилл Буданов* с показателем 53%, но голосовать за него готовы лишь 6,7% респондентов. Михаил Федоров имеет уровень доверия 38% при электоральной поддержке 7,6%.

Экс-президент Украины Петр Порошенко**, занимавший пост в 2014–2019 годах, по версии журнала, остается действующим оппозиционным депутатом. В 2025 году Зеленский ввел против него санкции, включая заморозку активов, по основаниям, связанным с национальной безопасностью, что существенно ограничивает его политические перспективы.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил о необходимости проведения выборов на Украине. Как отмечает газета The Wall Street Journal, высказывания американского лидера указывают на деградацию отношений с Зеленским до низшей точки с зимы 2025 года.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.