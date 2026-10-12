Суд отправил в колонию мужчину за уклонение от административного надзора в Рязанкой области

Рыбновский районный суд Рязанской области вынес обвинительный приговор 43-летнему ранее судимому мужчине. Подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 314.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина, в отношении которого ранее был установлен административный надзор с возложением ряда ограничений, нарушил предписания закона. Осужденный не прибыл к выбранному им месту жительства и проигнорировал обязанность своевременно встать на учет в территориальном отделе полиции, тем самым уклонившись от контроля со стороны правоохранительных органов.

Оценив представленные доказательства и выслушав позицию государственного обвинителя, судья принял решение назначить наказание по совокупности приговоров. Мужчина отправится отбывать наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.