Малков поручил проверить итоги концессии котельной в Старожиловском районе

В поселке Совхоз имени Ленина Старожиловского района Рязанской области нормализовалась ситуация с теплоснабжением. Котельная, обеспечивающая теплом 11 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, перешла под управление муниципалитета, а губернатор Павел Малков инициировал проверку обстоятельств предыдущей концессии.

Глава Старожиловского района Александр Соушев сообщил, что жалобы жителей на качество отопления поступали регулярно в течение прошлого сезона. Корень проблемы заключался в том, что объект находился в частной концессии. В апреле текущего года срок действия соглашения истек, и котельная была передана в оперативное управление МКП «Старожилово-водоканал».

Специалисты предприятия провели тщательную оценку состояния технологического оборудования. На основе выявленных проблемных зон был проработан и реализован план ремонтных мероприятий по подготовке к новому отопительному периоду. В настоящее время оборудование работает в штатном режиме, тепло в дома подается стабильно.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ситуацию, назвав этот случай очередным примером проблемной концессии, которая и стала причиной сбоев в прошлом отопительном сезоне. Глава региона отметил системный характер таких договоров.

«Как показывает практика, эти концессии составлены таким образом, что там и предъявить особо нечего. В договорах нет никаких обязательств для того, кто берет объект в концессию. Сейчас вот обратно все собираем и приводим в порядок, запускаем объекты. Надеюсь, что с отоплением теперь в поселке проблем не будет, но проверить итоги концессии я прошу», — заявил Павел Малков.

В связи с этим губернатор дал поручение Антикоррупционному комитету Рязанской области провести тщательную проверку итогов реализации данного концессионного соглашения в Старожиловском поселке.