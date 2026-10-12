Фото с сайта правительства Рязанской области
Общество

Малков поручил проверить итоги концессии котельной в Старожиловском районе

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В поселке Совхоз имени Ленина Старожиловского района Рязанской области нормализовалась ситуация с теплоснабжением. Котельная, обеспечивающая теплом 11 многоквартирных домов и ряд социальных объектов, перешла под управление муниципалитета, а губернатор Павел Малков инициировал проверку обстоятельств предыдущей концессии.

Глава Старожиловского района Александр Соушев сообщил, что жалобы жителей на качество отопления поступали регулярно в течение прошлого сезона. Корень проблемы заключался в том, что объект находился в частной концессии. В апреле текущего года срок действия соглашения истек, и котельная была передана в оперативное управление МКП «Старожилово-водоканал».

Специалисты предприятия провели тщательную оценку состояния технологического оборудования. На основе выявленных проблемных зон был проработан и реализован план ремонтных мероприятий по подготовке к новому отопительному периоду. В настоящее время оборудование работает в штатном режиме, тепло в дома подается стабильно.

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал ситуацию, назвав этот случай очередным примером проблемной концессии, которая и стала причиной сбоев в прошлом отопительном сезоне. Глава региона отметил системный характер таких договоров.

«Как показывает практика, эти концессии составлены таким образом, что там и предъявить особо нечего. В договорах нет никаких обязательств для того, кто берет объект в концессию. Сейчас вот обратно все собираем и приводим в порядок, запускаем объекты. Надеюсь, что с отоплением теперь в поселке проблем не будет, но проверить итоги концессии я прошу», — заявил Павел Малков.

В связи с этим губернатор дал поручение Антикоррупционному комитету Рязанской области провести тщательную проверку итогов реализации данного концессионного соглашения в Старожиловском поселке.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Инвестиционные уполномоченные Рязанской области прошли обучение в Корпорации развития
Следующая статья
В Рязанской области изъяли 36 литров нелегального алкоголя
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Лавров заявил, что Зеленский не заслужил передышки в боевых действиях

Российская сторона, по его словам, не собирается в очередной раз верить обещаниям и заверениям.
Политика

«Взорвались в воздухе»: старые ракеты уничтожают самолёты Украины

Несколько истребителей погибли не от удара. Рассказываем, какие советские ракеты не срабатывают при пуске и почему Киев не может от них отказаться.
Погода

Землю накрыла сильнейшая за три месяца магнитная буря уровня G3

По прогнозу ученых, геомагнитные возмущения могут сохраняться еще около суток.
Экология, природа, животные

В Рязанской области нашли «редкий двухэтажный» белый гриб

На этом сюрпризы прогулки не закончились. Чуть позже грибники собрали на соседнем поле букет колокольчиков и ромашек — цветов, которые обычно ассоциируются с июнем и июлем, а не с серединой осени.
Политика

Трамп заявил, что Россия хочет заключить сделку по Украине

Дональд Трамп призвал Владимира Зеленского провести выборы и заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией.
Темы
Общество

Две компании оставили без света жителей Рязани, им грозят штрафы

Днем 12 октября в Рязани зафиксировано два случая отключения электроэнергии, произошедших по вине сторонних организаций.
Общество

В РПЦ рассказали, что делать, если встретили на улице бездомного

Если же человек просто спит на улице, эксперт не рекомендует сразу звонить медикам: «Бывает, он просыпается и спрашивает: "зачем?".
Общество

Экономист рассказал, сколько денег уйдет на подарки близким к Новому году

В свой примерный список получатель подарков экономист включил трех коллег, супруга или супругу, родителей, пятерых друзей, брата или сестру, а также бабушку и дедушку.
Политика

В США назвали четырех кандидатов на смену Зеленскому

Главный соперник действующего президента — бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.
Общество

Рязань победила во всероссийском конкурсе «Города встречают-2026»

Высокую оценку жюри получил уникальный проект «Дизайн-код.Рязань», который за последние годы стал настоящей визитной карточкой областного центра.
Происшествия

В Рязанской области изъяли 36 литров нелегального алкоголя

В ходе проверок стражи порядка выявили и пресекли 120 фактов нарушения миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. Кроме того, полицейские привлекли к ответственности 37 российских работодателей.
Экономика и бизнес

Инвестиционные уполномоченные Рязанской области прошли обучение в Корпорации развития

В первый день успешным опытом по привлечению в регион инвестиций, запуску крупных инвестпроектов и созданию СЭЗ и технопарков поделился генеральный директор Корпорации развития и поддержки Тульской области Сергей Кирюхин.
Происшествия

Суд отправил в колонию мужчину за уклонение от административного надзора в Рязанкой области

В ходе судебного разбирательства было установлено, что мужчина, в отношении которого ранее был установлен административный надзор с возложением ряда ограничений, нарушил предписания закона.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье