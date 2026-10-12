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Происшествия

В Рязанской области изъяли 36 литров нелегального алкоголя

Анастасия Мериакри
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Сотрудники правоохранительных органов Рязанской области завершили серию оперативно-профилактических мероприятий, проходивших в минувшую пятницу и выходные дни. Основной целью рейдов стало поддержание общественного порядка, контроль за соблюдением миграционного законодательства и пресечение незаконного оборота алкоголя.

В ходе проверок стражи порядка выявили и пресекли 120 фактов нарушения миграционного законодательства, совершенных иностранными гражданами. Кроме того, полицейские привлекли к ответственности 37 российских работодателей, которые допустили нарушения при оформлении и привлечении иностранцев к трудовой деятельности.

Особое внимание уделялось точкам розничной торговли спиртными напитками. В результате рейдов нарушения были зафиксированы в одном из кафе на улице Новаторов в Рязани, а также в магазине рабочего поселка Ухолово. Из незаконного оборота было изъято 36 литров алкогольной продукции. В отношении нарушителей возбуждены дела, им грозят значительные штрафные санкции.

Для профилактики правонарушений усиленные наряды полиции работали в центре Рязани и вблизи крупных торгово-развлекательных центров. За выходные в отделы полиции для выяснения обстоятельств было доставлено более 50 человек. Отдельным успехом оперативников стало установление местонахождения и задержание четырех граждан, находившихся в федеральном розыске.

В региональном управлении МВД подчеркнули, что рейдовые и проверочные мероприятия на территории области продолжаются в плановом режиме.

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