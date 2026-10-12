Памятник участникам СВО с грамматическими ошибками установили в Рязанской области

В селе Путятино Рязанской области установили памятник, посвященный участникам специальной военной операции. Однако открытие мемориала было омрачено — на гранитной плите обнаружили сразу две грамматические ошибки.

Надпись на памятнике гласит: «Посвещается участникам специальной военной операции, жизнь свою отдавших, защищая Родину». Местные жители сразу обратили внимание на две ошибки. Во-первых, вместо правильного «посвящается» на камне высечено «посвещается». Во-вторых, причастие «отдавших» грамматически не согласуется с предыдущей частью предложения — должно быть «отдавшим».

Факт установки памятника с ошибками вызвал живую реакцию в местных сообществах.

«Тяжело поверить, что это пропустили взрослые люди. Через скольких людей прошел текст, сколько раз его согласовывали, и ни у кого не возникло вопросов?» — написал возмущенный житель в группе «Типичное Путятино».

Мемориал был реализован в рамках проекта местных инициатив общей стоимостью 1,3 миллиона рублей. Основную часть финансирования — более 1 миллиона рублей — выделил областной бюджет. Еще 240 тысяч рублей внесли инициаторы проекта, а местная администрация добавила 26 тысяч рублей. При этом именно администрация выступала заказчиком работ.