Рязань победила во всероссийском конкурсе «Города встречают-2026»

Рязань вошла в число победителей всероссийского конкурса «Города встречают-2026», завоевав первое место в номинации «Город в деталях», сообщил глава администрации города Борис Ясинский. Высокую оценку жюри получил уникальный проект «Дизайн-код.Рязань», который за последние годы стал настоящей визитной карточкой областного центра.

Фирменный стиль Рязани хорошо знаком каждому жителю и гостю города. Его главным элементом стал красный геометрический орнамент, вдохновленный традиционным рисунком рязанской вышивки. Этот узнаваемый мотив сегодня можно встретить на общественном транспорте, городских афишах, праздничных конструкциях и уличном оформлении.

За несколько лет реализации «Дизайн-код.Рязань» прочно вошел в повседневную жизнь областного центра. Туристы увозят с собой сувениры с фирменной символикой, местные производители активно наносят орнамент на свою продукцию, а главное — этот уникальный стиль постепенно становится основой для оформления городских улиц и единого стиля вывесок.