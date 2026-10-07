Рязанскому пенсионеру вернули 100 тысяч рублей, похищенные мошенниками

Сасовская межрайонная прокуратура добилась возвращения денежных средств пожилому человеку, ставшему жертвой телефонных аферистов.

Установлено, что 80-летний житель Сасовского округа поддался психологическому давлению со стороны телефонных мошенников. В результате манипуляций пенсионер перевел свои накопления на неизвестный банковский счет. По данному факту правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело.

В ходе расследования следователям удалось установить личность владельца банковского счета, на который поступила похищенная сумма. Им оказался житель Курганской области, выступавший в роли дроппера, подставного лица, предоставляющего свои реквизиты для незаконных операций.

Для восстановления нарушенных прав заявителя Сасовская межрайонная прокуратура инициировала гражданский процесс. Надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании с держателя счета неосновательного обогащения в пользу пострадавшего пенсионера.

Судебная инстанция полностью удовлетворила исковые требования прокуратуры. В результате законного решения потерпевшему были возвращены денежные средства в полном объеме, составившем 100 тысяч рублей.