Погода в Рязанской области перестроится на «сентябрьский лад» после 14 октября

Середина октября в Рязанской области порадует жителей аномальным для этого времени теплом. Как сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Людмила Паршина, после кратковременного похолодания в среду регион вернется к «сентябрьскому ладу».

По словам эксперта, уже с четверга, 15 октября, жителей Рязани и области ждет очередное заметное потепление. Погодные условия будут больше напоминать раннюю осень, а не классическую середину октября. При этом синоптики прогнозируют преимущественно сухую погоду без существенных осадков, что позволит горожанам насладиться последними теплыми днями.

Ночью столбики термометров будут опускаться до отметок от плюс 5 до плюс 10 градусов. Днем воздух в регионе прогреется от плюс 11 до плюс 16 градусов.

«Это на 4–5 градусов выше климатической нормы для середины октября», — заключила Людмила Паршина.

Таким образом, у рязанцев появится дополнительная возможность завершить дачные дела или просто провести время на свежем воздухе в комфортных условиях перед наступлением настоящих холодов.