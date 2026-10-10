Мошенники обманули рязанскую пенсионерку на 1,5 млн рублей

Жительница Рязанской области стала жертвой мошенников и потеряла свыше 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе личного приема прокурора региона Дмитрия Коданева пенсионерка рассказала, что лишилась крупной суммы в результате действий аферистов. В ходе следствия выяснилось, что к преступлению причастны два разных человека, в связи с чем уголовные дела были выделены в отдельные производства.

Для защиты нарушенных прав женщины подготовлены исковые заявления о возмещении причиненного ей ущерба.