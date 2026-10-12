Инвестиционные уполномоченные Рязанской области прошли обучение в Корпорации развития

Более двух десятков заместителей глав администраций по экономическому блоку муниципалитетов Рязанской области – инвестиционные уполномоченные, их заместители и помощники – прошли повышение квалификации от Корпорации развития. Обучающий семинар «Управление инвестиционным климатом и проектами в муниципальном образовании» состоялся с 6 по 9 октября.

В первый день успешным опытом по привлечению в регион инвестиций, запуску крупных инвестпроектов и созданию СЭЗ и технопарков поделился генеральный директор Корпорации развития и поддержки Тульской области Сергей Кирюхин. О формировании современных городов и локальных брендов для повышения инвестпривлекательности рассказал спикер из Калужской области Василий Дубейковский. В блоке региональных спикеров компетенциями в инвестиционной сфере поделились председатель комитета инвестиций и туризма Рязанской области Мария Лазарева, руководитель проекта департамента проектного управления КРРО Мария Викулова и сотрудники департамента по работе с инвесторами КРРО.

– Четвертый год подряд Корпорация развития проводит обучение инвестиционных уполномоченных – тех, кто первыми начинает работу с потенциальным инвестором на своих территориях. Во многом именно от них зависит, придут ли инвестиции в муниципалитет, заинтересуется ли инвестор, будет ли реализовать свой проект на этой земле. И для того чтобы они владели всеми инструментами, обменивались опытом, решали все возникающие вопросы быстро и эффективно, мы проводим повышение их квалификации, – отметил генеральный директор Корпорации развития Рязанской области Вячеслав Несин.

Во второй день участники семинара прошли практикум «Управление инвестиционным климатом и проектами в муниципальном образовании» от бизнес-тренера Екатерины Гераскиной и в интерактивном формате учились составлять емкую и эффективную визитную карточку территории для встречи с потенциальным инвестором.

Заключительные два дня семинара прошли в заочном формате и были посвящены отработке практических навыков инвеступолномоченных по освоению механизмов работы с инвесторами, оформлению паспортов инвестиционных площадок муниципалитетов.

По завершении обучения инвеступолномоченным выдадут соответствующие удостоверения государственного образца.

С получением образовательной лицензии в 2023 году Корпорация развития Рязанской области ежегодно разрабатывает образовательную программу для инвестиционных уполномоченных.