Малков анонсировал создание спортхаба и зоны отдыха у НЦ «Россия» в Рязани

Филиал Национального центра «Россия» в Рязани, открывший свои двери 5 октября, продолжит активное развитие и расширение своих возможностей. Об этом заявил губернатор Павел Малков в ходе очередного заседания Правительства региона, подчеркнув стратегическую важность объекта для культурной и общественной жизни области.

Рязанский филиал стал первым в Центральном федеральном округе и четвертым в стране. Глава региона выразил благодарность всем, кто помог реализовать этот проект по решению Президента РФ.

«Наш филиал построен благодаря решению Президента РФ. Большое дело сделали. Теперь у нас есть место, где воедино собрали культуру, традиции Рязанского края, все достижения региона. Также это прекрасная площадка для крупных мероприятий, в том числе федерального и международного масштаба. Есть несколько аудиторий разного размера, конференц-зал вмещает до 700 человек. Сегодня это самое большое и самое современное пространство в регионе, которое будет развиваться дальше», – сказал Павел Малков и поручил руководителям ведомств учитывать эти возможности в планировании событийной повестки.

Чтобы центр жил максимально насыщенной жизнью, в следующем году планируется масштабное благоустройство прилегающей территории. Будут созданы две функциональные зоны. Первая, «Спортхаб», включит в себя скейтпарк, памп-трек, площадку для кроссфит-паркура и стритбола. Вторая зона, «Тихий отдых», предложит инфраструктуру для спокойного времяпрепровождения: амфитеатр-лекторий, шахматные столы, детскую площадку, прогулочные дорожки и озелененные участки.

Событийная программа филиала расписана уже до января. Организованные экскурсии принимаются с первого дня работы. Особым украшением экспозиции стала выставка работ народного художника Виктора Иванова. Губернатор отметил, что экспонаты из личной 102-летнего мастера ранее нигде не выставлялись и производят огромное впечатление.