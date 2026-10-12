Давний приятель украл смартфон у хозяина дома во время застолья в Рыбновском районе

Сотрудники отдела МВД России «Рыбновский» раскрыли кражу мобильного телефона, совершенную одним из гостей во время дружеского застолья. Подозреваемым оказался 46-летний местный житель, которого хозяин дома знал много лет.

В дежурную часть обратился 58-летний житель поселка завода Ветзоотехника. Мужчина сообщил, что утром обнаружил исчезновение своего смартфона. Выяснилось, что накануне вечером в его доме собралась шумная компания: к хозяину заглянули пятеро давних приятелей, один из гостей принес спиртное. Застолье затянулось до поздней ночи, и лишь после полуночи компания разошлась по домам. Утром хозяин не смог найти свой телефон.

Оперативники уголовного розыска выдвинули версию, что смартфон похитил кто-то из гостей. Потерпевший поначалу был ошарашен таким предположением и едва ли не поручился за честность своих друзей. Однако факты указывали именно на причастность одного из собутыльников.

Сыщики разыскали всех пятерых участников застолья и начали кропотливую работу. Сначала каждого опрашивали по одному, затем — парами. Все категорически отрицали причастность к краже. Тогда полицейские применили методику перекрестных допросов: гостей снова опрашивали парами, но уже в других сочетаниях. Анализируя показания и сопоставляя детали, оперативникам удалось восстановить полную картину прошедшего вечера и вычислить похитителя. Им оказался 46-летний местный житель, которого и задержали.

По предварительным данным, во время застолья гость заметил, что хозяин оставил смартфон без присмотра и увлекся беседой. Воспользовавшись удобным моментом, мужчина решил, что его никто не увидит, а потом телефон можно будет легко сбыть. Незаметно завладев добычей, он ушел домой, но на допросах его легенда рухнула.

В отношении задержанного следователь возбудил уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.