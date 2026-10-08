РБК: Акции «Яндекса» упали после случившегося в дата-центре в Сасове

Акции «Яндекса» (YDEX) подешевели на 3,4% на торгах Московской биржи утром 8 октября. К 09:06 мск стоимость одной бумаги достигла 3568,5 рубля, сообщает РБК.
Снижение котировок произошло после сообщения о пожаре в дата-центре компании в г. Сасово Рязанской области.
Работа дата-центра полностью остановлена. В «Яндексе» сообщили, что сотрудники устраняют последствия происшествия и восстанавливают работу инфраструктуры.
Часть сервисов компании может временно оказаться недоступной для пользователей. При этом основные сервисы продолжают работать в штатном режиме.
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