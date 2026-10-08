РИА Новости: «Яндекс» предупредил о возможных перебоях из-за инцидента в дата-центре в Сасово

Пожар произошел в дата-центре «Яндекса» в Сасово Рязанской области. Работа площадки полностью остановлена, из-за чего часть сервисов компании может быть недоступна пользователям, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Яндекса».

«В дата-центре «Яндекса» в Сасово Рязанской области произошел «инцидент, который затронул часть инфраструктуры», сообщили в компании. Что именно случилось, не уточняется», — написал «Коммерсант».

Позже пресс-служба уточнила, что в центре обработки данных произошел пожар. Сотрудники устраняют последствия происшествия и восстанавливают работу затронутых сервисов.

При этом основные сервисы «Яндекса» продолжают работать в штатном режиме, хотя пользователи могут столкнуться с перебоями.

Рязанский дата-центр «Яндекса» работает с 2014 года. Компания разместила его на территории бывших помещений завода «Саста» в Сасово. Для подключения площадки к общей сети проложили несколько линий оптической связи.