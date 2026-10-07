Фото с сайта Правительства Рязанской области
Экономика и бизнес

Рязанские производители расширяют экспортное сотрудничество с Нигерией

Анастасия Мериакри
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Международное сотрудничество рязанских производителей получило новый импульс. Регион с рабочим визитом посетила делегация нигерийской инженерно-консалтинговой компании Nif Integrated Services. Реверсная бизнес-миссия была организована при содействии Торгового представительства Российской Федерации в Нигерии и Рязанского центра экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Компания Nif Integrated Services специализируется на проектировании, материально-техническом обеспечении, строительстве и техническом сопровождении крупных объектов. Для иностранных партнеров была разработана насыщенная программа ознакомительных экскурсий. Гости посетили ключевые предприятия области, выпускающие стеклянную, пластиковую и металлическую продукцию для строительных и инженерных систем. Представители делегации высоко оценили качество рязанских стройматериалов и уровень организации производственных процессов.

Особое внимание в ходе визита было уделено ООО «ЭРА». Партнерские отношения с этой рязанской компанией зародились еще на международной выставке BIG 5 Nigeria 2025. Итогом нынешнего визита на производство и в главный офис предприятия стало подписание меморандума и нового контракта. Документы предусматривают значительное расширение ассортимента и увеличение объемов поставок продукции. Эти договоренности позволят не только нарастить товарооборот ООО «ЭРА», но и укрепить конкурентоспособность рязанских производителей на международных рынках.

Развитие торгово-экономических связей со странами Африки является одним из ключевых приоритетов Экспортной стратегии Рязанской области. Активную поддержку в этом направлении оказывает Рязанский центр экспорта. Специалисты ведомства комплексно сопровождают предпринимателей: помогают находить зарубежных покупателей, организовывать деловые переговоры, участвовать в международных выставках и проходить необходимую сертификацию продукции в соответствии с законодательством стран-партнеров.

Работа в данном направлении будет продолжена. Уже 13 и 14 октября Рязанский центр экспорта проведет очередную реверсную бизнес-миссию с участием потенциальных партнеров из Африки, в ходе которой гости также посетят ряд промышленных предприятий региона.

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