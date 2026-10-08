Владимир Жириновский, выступление в рамках празднования Дня народного единства. Фото - официальный сайт ЛДПР
Политика

Дочь Жириновского назвала четыре наиболее точных прогноза политика

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко назвала четыре прогноза отца, которые, по ее мнению, оказались наиболее точными. В беседе с ТАСС она выделила разворот России к странам Востока и Глобального Юга, действия НАТО на постсоветском пространстве, российско-украинский конфликт и попытки изолировать Россию.

По словам Боцан-Харченко, в 1990-е и 2000-е годы Жириновский критиковал внешнеполитический курс России, ориентированный на Запад. Политик призывал искать военных союзников и экономических партнеров на Востоке и Юге.

«Все 90-е и «нулевые» отец говорил об ошибочности выбранного тогдашним руководством страны внешнеполитического курса, ориентированного исключительно на Запад. Со всех трибун Жириновский призывал искать военных союзников и экономических партнеров на Востоке и Юге», — сказала его дочь.

Она добавила, что Жириновский предупреждал о возможном использовании стран Прибалтики, Кавказа, Средней Азии и Молдавии в противостоянии с Россией.

Отдельно политик говорил о возможном развитии конфликта между Россией и Украиной. По словам Боцан-Харченко, отец считал, что противостояние будет развиваться по сценарию Югославии и может привести к боевым действиям в приграничных регионах России, включая Белгородскую и Курскую области.

Еще одним направлением его прогнозов стала международная изоляция России. Жириновский говорил о возможных ограничениях для русского языка, отстранении российских спортсменов от международных соревнований и дипломатическом давлении.

Боцан-Харченко напомнила и о других прогнозах отца. Среди них она назвала возможное серьезное обострение ирано-израильского конфликта, рост напряженности на Ближнем Востоке и противостояние США с Венесуэлой.

Владимир Вольфович Жириновский (25 апреля 1946, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР — 6 апреля 2022, Москва, Россия) — советский и российский политический деятель. Основатель и председатель Либерально-демократической партии России (1992—2022).

После смерти СМИ стали активно обращать внимание на прижизненные прогнозы политика. Некоторые обыватели уже начали называть их пророческими. Эксперты же говорят о том, что Жириновский обладал необыкновенным умом и знаниями, чтобы предвидеть развитие ситуации с большой точностью. 

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
ПВО за ночь уничтожила 399 украинских беспилотников, в том числе в Рязанской области
Следующая статья
В Рязани установят памятник Николаю Чудотворцу
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Виктор Дробыш высказался о новой примадонне российской эстрады

По словам продюсера, он не понимает, зачем кого-либо из российских певиц возводить на пьедестал. Дробыш сравнил подобный выбор с назначением директора несуществующего «подземного мармеладного завода».
Погода

Синоптики назвали сроки выпадения первого снега в Москве и Подмосковье

Жителям столичного региона и Рязанской области не стоит спешить с окончательной подготовкой к зиме и массовой сменой резины.
Политика

Сладков рассказал о встрече военных из России и Украины на отдыхе в Турции

Журналист Александр Сладков рассказал на платформе «Макс» о случайной...
Новости России

Коц: Зеленский неслучайно выбрал момент для атаки на Подмосковье

Владимир Зеленский неслучайно решил устроить крупную атаку БПЛА на...
Политика

Полковник рассказал, зачем делегация НАТО приехала в Киев впервые за восемь лет

Делегация Военного комитета НАТО во главе с адмиралом Джузеппе Каво Драгоне прибыла с официальным визитом в украинскую столицу. В Киев приехали представители всех 32 государств, входящих в состав альянса.
Темы
Политика

Политолог назвал символическим визит делегации НАТО в Киев

Василий Вакаров считает, что приезд Военного комитета альянса должен был продемонстрировать поддержку главкому ВСУ Александру Драпатому
Экономика и бизнес

В Рязани суд взыскал с подрядчика 36 млн рублей за незаконное использование бюджетных средств

Прокуратура Рязанской области добилась признания дополнительного соглашения к контракту на строительство ФОКа недействительным
Культура и события

Рязанский губернаторский симфонический оркестр пригласил на концерт «От света к тени»

В программе произведения Жака Ибера и Дмитрия Шостаковича. 
Интересное

Участник «Битвы экстрасенсов» предположил, кому мог передать дар Кашпировский

Никита Турчин предположил, что Кашпировский мог передать бывшему лидеру ЛДПР способность предвидеть события
Новости России

IT-аналитик Кусков: Происшествие в дата-центре Яндекса в Сасове затронуло миллионы пользователей

После пожара компания остановила работу дата-центра, из-за чего несколько сотен организаций столкнулись с проблемами в работе своих ресурсов
Новости кино и ТВ

Кашпировский планировал выступление в Стамбуле за несколько месяцев до смерти — SHOT

Одни из последних сеансов Кашпировский провел в мае. По словам его знакомых, уже тогда было заметно, что ему становилось тяжело, однако он продолжал работать.
Общество

В Рязанской области обновили базу вакансий в АПК 

Работодатели разместили около 900 предложений, почти 400 вакансий предусматривают готовые варианты жилья
Спорт

В Сасово строят стадион в парке «40 лет ВЛКСМ»

На объекте уже начали обустраивать спортивное ядро и возводить трибуну и гараж
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье