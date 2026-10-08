Дочь Жириновского назвала четыре наиболее точных прогноза политика

Дочь основателя ЛДПР Владимира Жириновского Анастасия Боцан-Харченко назвала четыре прогноза отца, которые, по ее мнению, оказались наиболее точными. В беседе с ТАСС она выделила разворот России к странам Востока и Глобального Юга, действия НАТО на постсоветском пространстве, российско-украинский конфликт и попытки изолировать Россию.

По словам Боцан-Харченко, в 1990-е и 2000-е годы Жириновский критиковал внешнеполитический курс России, ориентированный на Запад. Политик призывал искать военных союзников и экономических партнеров на Востоке и Юге.

«Все 90-е и «нулевые» отец говорил об ошибочности выбранного тогдашним руководством страны внешнеполитического курса, ориентированного исключительно на Запад. Со всех трибун Жириновский призывал искать военных союзников и экономических партнеров на Востоке и Юге», — сказала его дочь.

Она добавила, что Жириновский предупреждал о возможном использовании стран Прибалтики, Кавказа, Средней Азии и Молдавии в противостоянии с Россией.

Отдельно политик говорил о возможном развитии конфликта между Россией и Украиной. По словам Боцан-Харченко, отец считал, что противостояние будет развиваться по сценарию Югославии и может привести к боевым действиям в приграничных регионах России, включая Белгородскую и Курскую области.

Еще одним направлением его прогнозов стала международная изоляция России. Жириновский говорил о возможных ограничениях для русского языка, отстранении российских спортсменов от международных соревнований и дипломатическом давлении.

Боцан-Харченко напомнила и о других прогнозах отца. Среди них она назвала возможное серьезное обострение ирано-израильского конфликта, рост напряженности на Ближнем Востоке и противостояние США с Венесуэлой.

Владимир Вольфович Жириновский (25 апреля 1946, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР — 6 апреля 2022, Москва, Россия) — советский и российский политический деятель. Основатель и председатель Либерально-демократической партии России (1992—2022).

После смерти СМИ стали активно обращать внимание на прижизненные прогнозы политика. Некоторые обыватели уже начали называть их пророческими. Эксперты же говорят о том, что Жириновский обладал необыкновенным умом и знаниями, чтобы предвидеть развитие ситуации с большой точностью.