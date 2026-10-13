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Новости России

Кардиолог назвал напиток, резко снижающий риск деменции

Никита Рязанцев
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Кофе при умеренном потреблении может снизить риск развития деменции, заявил РИА Новости кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Алексей Утин.

Согласно исследованиям, у тех, кто пьет 2-3 чашки этого напитка в день, шансы столкнутся с болезнью на 18% ниже по сравнению с теми, кто почти не пьет кофе.

«Важно, что преимущество касается не только объективных диагнозов, но и субъективных жалоб: те, кто пил 2-3 чашки в день, реже замечали ухудшение памяти и внимания. Тесты показывали у них небольшое, но стабильное преимущество в когнитивных функциях», — отметил Утин.

Собеседник агентства подчеркнул, что потребление более четырех чашек кофе в день не приносит преимуществ для здоровья. Декофеинизированный кофе также не снижает риски ухудшения когнитивных функций.

Врач отметил, что пить кофе следует в первой половине дня, так как его употребление после обеда может негативно сказаться на продолжительности и качестве сна.

Он подчеркнул, что не следует переоценивать влияние напитка, так как он не является «волшебным средством профилактики деменции», а лишь частью комплексной стратегии поддержания здоровья мозга.

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