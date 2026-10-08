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Новости России

SHOT: Дом Кашпировских в США сдавали гангстерам с нелегальным оружием

Алексей Самохин
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Сын целителя Анатолия Кашпировского Сергио Монтана продал дом в американской Калифорнии после проблем с арендаторами. Как пишет SHOT, жильцы устраивали шумные вечеринки, ремонтировали машины во дворе и хранили незарегистрированный транспорт.

Речь идет о доме с тремя спальнями и двумя ванными комнатами в Ла-Кинте. Недвижимость расположена на соседней улице от особняка Кашпировского. После переезда к отцу в 2014 году Монтана начал сдавать жилье за $3300 в месяц.

Первые арендаторы проблем не создавали. В 2016 году в дом заселилась другая семья, после чего соседи стали регулярно жаловаться на жильцов. Полицию вызывали из-за незарегистрированных автомобилей, автодома и ремонта машин во дворе.

В 2018 году власти через суд добились изъятия двух автомобилей — Infiniti и Audi. Во время эвакуации один из мужчин сел за руль Infiniti и попытался скрыться, но полицейские его задержали. Еще двух человек доставили для проверки. Позже обе машины уничтожили по решению суда, причем на одной из них обнаружили чужую регистрацию.

Проблемы продолжились в 2019 году. Полиция несколько раз приезжала из-за ночных вечеринок. В 2021 году инспектор вызвал к дому двух шерифов, поскольку жильцов указали в материалах как опасных и вооруженных. Сам дом признали небезопасным после отключения электричества за долги.

Монтана опасался, что действия арендаторов могут привести и к его уголовному преследованию. По данным SHOT, ему грозило до года тюрьмы.

В итоге около года назад сын Кашпировского продал проблемную недвижимость за $450 тысяч, что составляло примерно 38,2 млн рублей.

Особняк самого Кашпировского в Ла-Кинте должен перейти его сыну. Целитель приобрел его в 2013 году и сначала оформил недвижимость на дочь Елену. После ее смерти дом перешел отцу. Сейчас там живут Сергио Монтана и его сын Шон.

Российскую недвижимость Кашпировский еще при жизни переписал на супругу Гулизар Чалбашову.

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