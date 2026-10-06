Фото: соцсети Андрея Арбенина
Новости России

Коллеги биохакера Андрея Арбенина раскрыли детали его смерти

Никита Рязанцев
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Смерть биохакера Андрея Арбенина могла носить криминальный характер, заявили представители его магазина биологически активных добавок Arbenin Shop, на который ссылается РБК.

Пост появился в соцсетях 29 сентября.

«Сейчас занимаемся возвращением Андрея на родину и одновременно выяснением всех обстоятельств произошедшего», — говорится в публикации.

Администратор канала утверждает, что рассматривается в том числе версия о непредумышленном причинении смерти. Возбуждено уголовное дело, сейчас коллеги покойного ждут результаты токсикологической экспертизы.

Арбенин занимался биохакингом более десяти лет и вел посвященные этой теме блоги. Он изучал, могут ли правильное питание, режим сна, физические нагрузки, БАДы и различные технологии продлить активную жизнь. Блогеру был всего 31 год.

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