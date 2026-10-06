Коллеги биохакера Андрея Арбенина раскрыли детали его смерти

Смерть биохакера Андрея Арбенина могла носить криминальный характер, заявили представители его магазина биологически активных добавок Arbenin Shop, на который ссылается РБК.
Пост появился в соцсетях 29 сентября.
«Сейчас занимаемся возвращением Андрея на родину и одновременно выяснением всех обстоятельств произошедшего», — говорится в публикации.
Администратор канала утверждает, что рассматривается в том числе версия о непредумышленном причинении смерти. Возбуждено уголовное дело, сейчас коллеги покойного ждут результаты токсикологической экспертизы.
Арбенин занимался биохакингом более десяти лет и вел посвященные этой теме блоги. Он изучал, могут ли правильное питание, режим сна, физические нагрузки, БАДы и различные технологии продлить активную жизнь. Блогеру был всего 31 год.