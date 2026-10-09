Снаряд попал в частный дом в Белгородской области: погибли муж и жена, ранен 10-летний ребенок

Два человека погибли, еще четверо, включая 10-летнего ребенка, пострадали при ночном обстреле Белгородского округа. В поселке Разумное снаряд попал в частный дом, где находились супруги. По данным регионального оперштаба, здание полностью разрушено.

Погибшие были мужем и женой. Власти Белгородской области выразили соболезнования их родным и близким.

Среди пострадавших — мужчина, его супруга и их 10-летний сын. Мужчина получил акубаротравму и поверхностные ссадины спины и плеча. У женщины и ребенка предварительно диагностировали акубаротравмы.

Бригада скорой помощи доставила женщину и мальчика в медицинские учреждения Белгорода для обследования.

Еще одна женщина получила осколочные ранения мягких тканей головы и плеча. Медики оказали ей помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

В результате попадания снаряда частный дом в Разумном полностью разрушен. В соседнем домовладении частично повреждена кровля, выбиты окна и сломан забор.

Оперативные службы продолжат обследовать территорию в светлое время суток. Специалистам предстоит проверить повреждения и уточнить последствия ночного обстрела.