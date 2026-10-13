Коц обратил внимание на важное изменение в сводках об ударах по Украине

В утренней сводке Минобороны о ночных ударах по Украине отсутствуют данные об атаках на объекты энергетической инфраструктуры, обратил внимание военкор Александр Коц.

Журналист напомнил, что на днях президент США Дональд Трамп заявил о договоренности между Россией и Украиной по поводу отказа от атак на подобные объекты.

«Москва своего согласия так и не подтвердила, но в утреннем перечне Минобороны нет ни одной электростанции: заводы, депо, склады, судно», — написал Коц на платформе «Макс».

При этом он отметил, что Киев, который накануне обещал, что не будет трогать российские НПЗ, этой ночью пытался атаковать Московский регион при помощи 417 беспилотников.

Коц также считает, что США преподали Украине важный урок, поскольку летящие ракеты засекли радары уже во время атаки, а информации о пусках с территории России не поступало.

Как писали ранее СМИ, американцы предупредили украинцев о возможном прекращении передачи разведданных, если те не откажутся от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы.