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Транспорт и дороги

Под Рязанью мотоциклист погиб при столкновении с автобусом

Алексей Самохин
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В Рязанском округе вечером 12 октября произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла «Хонда» и автобуса ГАЗ. Авария случилась примерно в 20:20 на 14-м километре дороги Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш.

По предварительным данным Госавтоинспекции, 28-летний житель Рязани за рулём мотоцикла столкнулся с автобусом, которым управлял 56-летний местный житель.

В результате аварии мотоциклист получил смертельные травмы и скончался на месте.

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.

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