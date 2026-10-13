Погода

Климатолог предсказал россиянам крайне неприятную зиму

Алексей Самохин
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Предстоящая зима в России может оказаться тёплой, а в центральных регионах страны снег будет быстро таять после снегопадов. Такой прогноз в беседе с «Абзацем» озвучил климатолог, старший научный сотрудник Института биофизики клетки РАН Алексей Карнаухов.

По словам учёного, из-за континентального климата и близости к Арктике Россия нагревается быстрее, чем планета в целом. На погоду повлияют и температурные аномалии в Тихом океане.

«В этом году может быть повторение бесснежных зим. В Тихом океане разыгрывается рекордное явление, которое повысит глобальную температуру, а в России это повышение будет сильнее. Снегопады могут очень быстро таять», — рассказал климатолог.

Карнаухов также отметил, что устойчивый снежный покров в центральной части России теперь формируется позже. Если раньше климатическая зима обычно начиналась в ноябре, то сейчас даже в декабре появление сугробов эксперт оценивает как вероятное лишь в половине случаев.

По его словам, оттепели и дождь в новогоднюю ночь в последние годы стали привычным явлением.

«Ожидать в ноябре устойчивый снежный покров до марта абсолютно нереально. Последние годы новогодняя ночь со слякотью и дождём стала обычным явлением. Это происходит из-за глобального потепления», — заключил Карнаухов.

Приведённые оценки отражают мнение климатолога. Фактическая погода этой зимой будет зависеть от развития атмосферных процессов в ближайшие месяцы.

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