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Новости России

Цены на бензин снизились в 27 регионах России

Анастасия Мериакри
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По итогам недели с 29 сентября по 5 октября розничные цены на бензин уменьшились в 27 субъектах Федерации.  Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Наиболее существенное удешевление горючего зафиксировано в Республике Марий Эл, где литр бензина подешевел на 2,49%. Заметное снижение более чем на 2% также отмечено в соседней Чувашии. В тройку регионов с наиболее выраженным падением цен вошли Северная Осетия-Алания, Республика Мордовия и Ростовская область, где стоимость топлива уменьшилась более чем на 1%.

В целом тенденция к незначительному удешевлению (в пределах 1%) охватила 22 региона страны. Среди них Кабардино-Балкария, Ингушетия, Калмыкия, Краснодарский край, а также Владимирская, Липецкая, Ульяновская, Челябинская и Архангельская области, где цены снизились более чем на 0,5%.

Более умеренные темпы снижения (менее 0,5%) наблюдались в Дагестане, Крыму, на Алтае, в Пермском и Приморском краях. Также в этот список вошли Кемеровская, Астраханская, Тамбовская, Курганская, Новосибирская, Пензенская, Курская и Ленинградская области.

Текущая стабилизация цен происходит на фоне преодоления летних перебоев с поставками топлива на внутреннем рынке. Для нормализации ситуации правительство РФ реализовало комплекс мер, включая временный запрет на экспорт бензина и предоставление налоговых стимулов для увеличения импорта и внутреннего производства. Кроме того, в начале августа было достигнуто соглашение, обязывающее нефтяные компании через региональных операторов обеспечивать топливом не только собственные, но и независимые автозаправочные станции.

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