ВСУ предприняли одну из самых масштабных атак на Москву с начала осени

Минувшим вечером и утром во вторник украинские дроны пытались атаковать Москву, провалившийся налет был одним из наиболее масштабных с начала осени, пишет РИА Новости, опираясь на данные мэра Сергея Собянина.

По его информации, за этот период в направлении Московского региона летели 417 БПЛА. Значительную часть из них успели обезвредить еще на дальних подступах. Лишь 65 удалось приблизиться к городу, их нейтрализовали военные.

Рекордным по числу беспилотников остается налет 19-20 сентября. Он состоялся в дни выборов в Государственную думу. Тогда бойцы ПВО ликвидировали 1 600 дронов, 450 из них были на подлете к городу.

На втором месте по числу БПЛА, стремившихся к столице, — налет 9-10 октября, когда 403 дрона уничтожили на дальних рубежах, еще 25 — вблизи Москвы.

Самой крупной атакой летом стала попытка налета, пришедшаяся на 17-18 августа. Тогда в сторону Москвы направлялись 620 летательных аппаратов, 180 из них удалось сбить в Подмосковье.