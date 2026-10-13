Российским туристам на Бали отменяют экскурсии из-за нехватки бензина

Российские туристы на Бали столкнулись с отменой экскурсий и выездных мероприятий из-за топливного кризиса на острове. На местных заправках заканчивается бензин, возле АЗС выстраиваются многокилометровые очереди. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на отдыхающих.

Проблемы с топливом наблюдаются в Денпасаре, Куте, Убуде и других городах. Местные жители не могут заправить автомобили, мотороллеры и другой транспорт.

Нехватка бензина повлияла и на туристическую сферу. По словам россиян, организаторы массово отменяют экскурсии, а вызвать такси стало сложнее. Некоторые водители отказываются от заказов, опасаясь остаться без топлива в дороге.

Наиболее заметные перебои, по данным SHOT, наблюдаются на заправках местной сети Pertamina.

Для пополнения запасов топлива на Бали уже прибыло судно примерно с 20 тысячами кубометров бензина. В ближайшие дни ожидается приход еще нескольких танкеров.