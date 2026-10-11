БПЛА атаковали инфраструктуру в пригороде Владимира, возник пожар

Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в пригороде Владимира утром 11 октября. В результате возник пожар, а две подстанции, снабжающие электричеством около 5 тысяч человек, отключились. Об этом в 07:00 сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в мессенджере «Макс».

По словам главы региона, разрушений жилых домов удалось избежать. Информации о пострадавших на момент публикации не поступало.

Из домов, расположенных рядом с атакованным объектом, эвакуируют жителей. На месте работают экстренные службы и специалисты, которые занимаются ликвидацией последствий происшествия.

После устранения угрозы энергетики планируют восстановить подачу электричества по резервной схеме. Сроки подключения губернатор не уточнил.

Александр Авдеев заявил, что держит ситуацию на личном контроле. При этом угроза атаки беспилотников сохраняется, поэтому жителей призвали соблюдать меры безопасности.

Дополнительную информацию власти региона обещают публиковать по мере поступления.