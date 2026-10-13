Названы имена, обладатели которых чаще всего обращаются за кредитами в банк

Александр остается самым популярным именем среди россиян, которые обращаются в банки за кредитами. Это лидерство сохраняется во всех категориях займов от небольших сумм до крупных кредитов свыше 400 тысяч рублей. К такому выводу пришли аналитики Bankiros.ru, сравнив заявки за третий квартал 2025 и 2026 годов.

Отдельной статистики по Рязани в материале нет.

Эксперты изучили, какие имена и фамилии чаще всего встречаются среди потенциальных заемщиков в зависимости от запрашиваемой суммы. За год в рейтингах произошли отдельные перестановки, но некоторые лидеры сохранили позиции.

Кто чаще берет кредиты до 250 тысяч рублей

Среди заявителей на небольшие суммы в 2026 году первое место по популярности имени занял Александр, второе досталось Елене. На третью строчку поднялась Анастасия, сменившая Сергея, который замыкал тройку лидеров годом ранее.

В рейтинге фамилий произошли более заметные изменения. В 2025 году в тройку лидеров входили Ивановы, Кузнецовы и Васильевы. В 2026 году список возглавили Кузнецовы, за ними расположились Новиковы и Поповы.

Таким образом, Ивановы впервые за рассматриваемый период уступили лидерство в категории небольших кредитов.

Какие имена у заемщиков на 250–400 тысяч рублей

В сегменте средних кредитов в 2025 году чаще всего встречались Александры, Елены и Сергеи. Через год Сергей уступил третье место Татьяне. В итоге рейтинг имен в 2026 году возглавили Александр и Елена, а замкнула тройку Татьяна.

Среди фамилий позиции распределились иначе. Ивановы сохранили первое место, Кузнецовы поднялись на вторую строчку, а Поповы заняли третью. Годом ранее вслед за Ивановыми шли Поповы и Васильевы.

Кто запрашивает кредиты свыше 400 тысяч рублей

В категории крупных займов лидеры по именам остались прежними. Чаще всего заявки подавали Александры и Сергеи. В 2025 году третье место занимали Алексеи, но в 2026 году их опередили Елены.

В рейтинге фамилий Ивановы также сохранили первое место. При этом Павловы, занимавшие вторую строчку в 2025 году, уступили ее Поповым. Петровы, замыкавшие тройку годом ранее, в актуальный список лидеров не вошли.

По данным Bankiros.ru, за год состав самых распространенных имен и фамилий среди заявителей изменился незначительно. Александр остается лидером по имени во всех категориях кредитов, а Ивановы сохраняют первое место по фамилии в сегментах средних и крупных займов. Исключением стали кредиты до 250 тысяч рублей, где в 2026 году вперед вышли Кузнецовы.

Учитывается ли в рейтинге популярность имен среди россиян в конкретные периоды времени, авторы не сообщили.