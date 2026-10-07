Отец 13 детей и его дочь погибли в Херсонской области при атаке ВСУ

В Херсонской области в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата погибли двое гражданских лиц. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Утром возле населенного пункта Рыково в Геническом округе беспилотник атаковал легковой автомобиль. Транспортное средство было полностью уничтожено. В результате атаки погибли Александр Колотун и его пятнадцатилетняя дочь Анна.

Погибший был отцом большого семейства — вместе с супругой Татьяной они воспитывали 13 детей. В настоящее время Татьяна ожидает четырнадцатого ребенка. Семья Колотун хорошо известна в Херсонской области: супруги открыли небольшую пекарню и обеспечивали хлебом жителей окрестных сел. В июне текущего года президент России Владимир Путин лично вручил Татьяне орден «Мать-героиня».

Губернатор Владимир Сальдо назвал произошедшее гнусным военным преступлением и преступлением против человечности, отметив, что удар был нанесен по обычной легковой машине в 120 километрах от линии боевого соприкосновения.

Глава региона выразил глубочайшие соболезнования Татьяне, детям и всем родным и близким погибших, заверив, что семье будет оказана вся необходимая помощь.