Андрей Ярыгин назначен первым заместителем директора ФК «Рязань»

Андрей Васильевич Ярыгин назначен первым заместителем директора футбольного клуба «Рязань». Об этом сообщается на странице команды ВКонтакте.

Ярыгин обладает более чем 30-летним стажем в сфере управления, из которых более 10 лет был одним из руководителей отдела развития в холдинге «Рельеф-Центр», также занимал посты генерального директора в разных сферах бизнеса.

«Его управленческий опыт станет важной составляющей системного развития нашего клуба как на спортивном, так и на организационном уровне», — говорится в сообщении.