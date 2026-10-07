США не видят связи между инцидентом под Иркутском и разработкой биооружия

Вашингтон отвергает конспирологические версии о причастности России к созданию биологического оружия из-за единичного медицинского инцидента в Сибири. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время общения с пулом репортеров в Белом доме, сообщает ТАСС.

Глава американского государства ответил отрицательно на прямой вопрос прессы о возможном военном характере заболевания.

«Мы так не думаем. Мы вскоре выясним. Но мы так не думаем», — заявил американский лидер.

Ситуация привлекла внимание после того, как в пресс-службе Роспотребнадзора озвучили данные по Иркутской области. Санитарные службы охарактеризовали текущую обстановку в регионе как полностью стабильную.

Тревогу вызвало заболевание сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, у которой врачи диагностировали пневмонию неустановленной этиологии. Специалисты провели серию глубоких лабораторных анализов. Проведенные тесты биоматериала пациентки исключили присутствие микроорганизмов, которые имеют отношение к ее непосредственной профессиональной деятельности в научном центре.