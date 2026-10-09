В Рязани и области усилят проверки водителей на дорогах

В Рязани и области сотрудники Госавтоинспекции проведут массовые рейды по выявлению нарушителей ПДД. Проверки запланированы на 9 октября и предстоящие выходные. Инспекторы уделят особое внимание нетрезвым водителям, автомобилистам без прав и нарушениям скоростного режима.

Как сообщили в Госавтоинспекции Рязанской области, главная цель мероприятий заключается в профилактике ДТП и пресечении нарушений, которые могут привести к тяжёлым последствиям.

Во время рейдов инспекторы будут выявлять водителей, севших за руль в состоянии опьянения. Проверят и тех, кто управляет автомобилем без водительского удостоверения, в том числе несовершеннолетних.

Отдельное внимание уделят выезду на встречную полосу и превышению скорости. Такие нарушения создают повышенный риск аварий и могут привести к тяжёлым последствиям для водителей и пассажиров.

Инспекторы проконтролируют и перевозку детей. Автомобилистам напомнят о необходимости использовать детские удерживающие устройства в соответствии с требованиями безопасности.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что массовые проверки будут продолжаться. Водителей призвали соблюдать правила дорожного движения, учитывать дорожную обстановку и уважительно относиться к другим участникам движения.